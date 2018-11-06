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У Києві завтра очікується туман

Новини » Суспільство    06.11.2018 - 14:58
Фото: туман в Києві (РБК-Україна)
Фото: туман в Києві (РБК-Україна)

Видимість на столичних дорогах не перевищить 500 метрів

Уночі та вранці у середу, 7 листопада, у Києві очікується туман. Про це попереджають в Укргідрометцентрі, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.

При цьому синоптики попереджають, що видимість на дорогах - 200-300 метрів. Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, у вівторок, 6 листопада, у всіх областях країни очікується суха погода з мінливою хмарністю. Проте, у деяких регіонах почне знижуватися нічна температура повітря.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень +8 +10 градусів, вночі від +3 до +5 градусів.

Жовтень увійшов до десятки найтепліших за 137 років метеоспостережень у Києві
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