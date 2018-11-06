У Києві завтра очікується туман

Фото: туман в Києві (РБК-Україна)

Видимість на столичних дорогах не перевищить 500 метрів

Уночі та вранці у середу, 7 листопада, у Києві очікується туман. Про це попереджають в Укргідрометцентрі, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.

При цьому синоптики попереджають, що видимість на дорогах - 200-300 метрів. Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, у вівторок, 6 листопада, у всіх областях країни очікується суха погода з мінливою хмарністю. Проте, у деяких регіонах почне знижуватися нічна температура повітря.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень +8 +10 градусів, вночі від +3 до +5 градусів.