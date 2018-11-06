У Києві завтра очікується туман

Видимість на столичних дорогах не перевищить 500 метрів
Уночі та вранці у середу, 7 листопада, у Києві очікується туман. Про це попереджають в Укргідрометцентрі, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.
При цьому синоптики попереджають, що видимість на дорогах - 200-300 метрів. Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем дотримуватися наступних порад:
Нагадаємо, у вівторок, 6 листопада, у всіх областях країни очікується суха погода з мінливою хмарністю. Проте, у деяких регіонах почне знижуватися нічна температура повітря.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень +8 +10 градусів, вночі від +3 до +5 градусів.