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У Києві завтра очікується снігопад

Новини » Суспільство    11.12.2018 - 15:47
У Києві завтра очікується снігопад
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра у Києві очікується сильний мокрий сніг, пориви вітру до 18 м/с

У Києві та Київській області завтра, 12 грудня 2018 року, очікується снігопад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київскької державної адміністрації.

За даними синоптиків, у Києві та Київській області найближчими днями очікується ускладнення погодних умов. Зокрема, синоптики попереджають про сильний сніг, хуртовини, пориви вітру та ожеледицю. 

"Зокрема, вранці та вдень - сильний мокрий сніг, пориви вітру 15-18 м/с, місцями налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах ожеледиця. 13 грудня вночі помірний, удень невеликий сніг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що очікуваний приріст снігового покриву становить 13-18 см, на дорогах ожеледиця. За таких погодних умов можливе часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях.

Нагадаємо, раінше повідомлялося, що у акваторії Чорного та Азовського морів на 11-12 грудня 2018 року оголошено штормове попередження.

Як писало РБК-Україна, у Карпатах станом на ранок 11 грудня 2018 року висота снігового покриву місцями досягає 37 см

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