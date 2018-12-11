У Києві завтра очікується снігопад

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра у Києві очікується сильний мокрий сніг, пориви вітру до 18 м/с

У Києві та Київській області завтра, 12 грудня 2018 року, очікується снігопад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київскької державної адміністрації.

За даними синоптиків, у Києві та Київській області найближчими днями очікується ускладнення погодних умов. Зокрема, синоптики попереджають про сильний сніг, хуртовини, пориви вітру та ожеледицю.

"Зокрема, вранці та вдень - сильний мокрий сніг, пориви вітру 15-18 м/с, місцями налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах ожеледиця. 13 грудня вночі помірний, удень невеликий сніг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що очікуваний приріст снігового покриву становить 13-18 см, на дорогах ожеледиця. За таких погодних умов можливе часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях.

Нагадаємо, раінше повідомлялося, що у акваторії Чорного та Азовського морів на 11-12 грудня 2018 року оголошено штормове попередження.

Як писало РБК-Україна, у Карпатах станом на ранок 11 грудня 2018 року висота снігового покриву місцями досягає 37 см.