У Києві завтра очікується сніг із переходом у дощ та ожеледиця

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У Києві завтра очікується хмарна погода з проясненнями, вітер до 10 м/с

У Києві завтра, 8 грудня 2018 року, очікується сніг із переходом у дощ та ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

За даними синоптиків, завтра у Києві очікується невеликий сніг, удень із переходом у дощ, та ожеледиця на дорогах.

"Загалом у суботу хмарно із проясненнями, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від -4 до -6 градусів морозу, вдень близько 0 градусів", - йдеться у повідомленні.

Киян закликають ути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах у період з 7 по 10 грудня утримається снiголавинна небезпека. Зокрема, синоптики попереджають про ймовірність сходження лавин у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.

Як писало РБК-Україна, в Україні сьогодні, 7 грудня 2018 року, очікується сніг та ожеледиця на дорогах. За даними Укргідрометцентру, на Лівобережжі очікується невеликий сніг, вранці та вдень в західних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. На решті території країни опадів не очікується.