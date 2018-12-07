Синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин в Карпатах

Фото: Карпати (facebook.com/lavyny.official)

Лавинна небезпека очікується у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей

У Карпатах у період з 7 по 10 грудня утримається снiголавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, за даними синоптиків, 7-8 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi та 7-9 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської області зберiгається низька снiголавинна небезпека (1 рiвень).

Крім того, 9-10 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується помiрна снiголавинна небезпека (2 рiвень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні, 7 грудня 2018 року, очікується сніг та ожеледиця на дорогах. За даними Укргідрометцентру, на Лівобережжі очікується невеликий сніг, вранці та вдень в західних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. На решті території країни опадів не очікується.

Крім того, повідомлялося, що в суботу, 8 грудня, в багатьох регіонах України очікується мокрий сніг і дощ. Сухо буде тільки в окремих областях на півдні і сході країни.