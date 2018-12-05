У Києві завтра очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

6 грудня у Києві очікується хмарна погода з проясненнями

У Києві завтра, 6 грудня 2018 року, очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

За даними синоптиків, завтра вночі у Києві очікується невеликий мокрий сніг, удень без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця.

"6 грудня у столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3 градуси морозу, вдень близько 0 градусів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах станом на ранок 5 грудня 2018 року місцями висота снігового покриву перевищує 30 см.

Як писало РБК-Україна, сьогодні у Києві синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Протягом дня у столиці очікується дощ із мокрим снігом. Погода загалом буде хмарною з проясненнями, вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, температура до +3.