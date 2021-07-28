В Киеве завтра ожидается гроза

В четверг, 29 июля, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о грозе.

"В столице днем ​​29 июля ожидаются грозы", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

При этом отмечается, что на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника.