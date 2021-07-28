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В Киеве завтра ожидается гроза

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Среда 28 июля 2021 17:26
В Киеве завтра ожидается гроза Фото: В Киеве завтра ожидается гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 29 июля, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о грозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В столице днем ​​29 июля ожидаются грозы", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

При этом отмечается, что на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника.

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