У Києві завтра очікується гроза

У четвер, 29 липня, в Києві очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про грозу.

"У столиці вдень 29 липня очікуються грози", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали, що під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

При цьому наголошується, що на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова Спецтехніка.