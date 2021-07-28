У Києві завтра очікується гроза
Фото: у Києві завтра очікується гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
У четвер, 29 липня, в Києві очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про грозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"У столиці вдень 29 липня очікуються грози", - йдеться в повідомленні.
У КМДА нагадали, що під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
При цьому наголошується, що на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова Спецтехніка.