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У Києві завтра очікується гроза

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Середа 28 липня 2021 17:26
У Києві завтра очікується гроза Фото: у Києві завтра очікується гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 29 липня, в Києві очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про грозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У столиці вдень 29 липня очікуються грози", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали, що під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

При цьому наголошується, що на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова Спецтехніка.

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