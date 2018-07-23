В Киеве завтра ожидается гроза

Также завтра в Киеве ожидается кратковременный дождь

В Киеве завтра, 24 июля 2018 года, ожидается гроза. Об этом со ссылкой на информацию отечественных синоптиков сообщает Киевская городская госадминистрация.

Так, по данным синоптиков, завтра в столице ожидаются кратковременные дожди и гроза.

Киевлянам рекомендуют плотно закрывать окна, не прятаться от дождя под деревьями, избегать ЛЭП и рекламных щитов, а также не парковать авто возле деревьев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за непогоды в Киеве в районе станции метро "Левобережная" затоплено дорогу, это спровоцировало пробки на дорогах.

Отметим, по данным синоптиков, дожди завтра ожидаются в большинстве областей Украины.