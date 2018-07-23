В Украине завтра ожидаются грозы и кратковременные дожди

В частности, дожди и грозы ожидаются завтра в Киевской области

В Украине завтра, 24 июля 2018 года, ожидаются грозы и кратковременные дожди. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, в Украине продолжается обусловленная малоподвижным циклоном дождливая погода.

"24 июля в Украине ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы; на Прикарпатье и севере Левобережья днем местами сильные дожди", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, завтра на юге и западе ожидается до +27 градусов, на остальной территории - до +31, ночью - до +19, а на побережье морей до +23.

Кроме того, отмечается, что дожди и грозы ожидаются завтра в Киевской области: ночью местами, днем повсеместно. Дневная температура составит до +25, ночью - до +19.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что гроза в Украине ожидается и сегодня, 23 июля.