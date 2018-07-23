У Києві завтра очікується гроза

Також завтра у Києві очікується короткочасний дощ

У Києві завтра, 24 липня 2018 року, очікується гроза. Про це з посиланням на інформацію вітчизняних синоптиків повідомляє Київська міська держадміністрація.

Так, за даними синоптиків, завтра у столиці очікуються короткочасні дощі та гроза.

Киянам рекомендують щільно закривати вікна, не ховатися від дощу під деревами, уникати ЛЕП та рекламних щитів, а також не паркувати авто біля дерев.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що через негоду у Києві в районі станції метро "Лівобережна" затоплено дорогу, це спровокувало затори на дорогах.

Зазначимо, за даними синоптиків, дощі завтра очікуються у більшості областей України.