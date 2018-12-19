Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -8

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, днем от -6 до -8

Погода на сегодня: 19 декабря 2018 на юге и востоке Украины местами снег с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем от -8 до +5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от -3 до -8, ночью от -8 до -13. В северных областях без осадков, днем от -5 до -8, ночью от -9 до -13. В центре днем от -2 до -7, ночью от -7 до -12.

На востоке снег с дождем ожидается в Донецкой области, днем от -1 до -6, ночью от -4 до -9. На юге тоже дожди с мокрым снегом, температура днем от -1 до -5, ночью от -4 до -8. В Крыму днем от +3 до +5, ночью от -1 до +1.

Фото: погода на 19 декабря

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 19 декабря без существенных осадков, днем от -6 до -8, ночью от -9 до -11. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области