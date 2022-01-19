В Киеве завтра отменят ряд рейсов городской электрички
Фото: в Киеве не будут курсировать некоторые рейсы электрички (Виталий Носач, РБК-Украина)
В четверг, 20 января, в Киеве отменяется курсирование ряда рейсов городской электрички. Это связано с техническими причинами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранс" в Telegram.
Так, отменены такие рейсы:
20.01.22 (утро):
- №7307 (06:03) от ст. Дарница
- №7308 (06:54) от ст. Киев-Волынский
- №7315 (07:51) от ст. Дарница
- №7316 (8:12) от ст. Киев-Волынский
20.01.22 (вечер):
- №7416 (16:18) от ст. Борщаговская
- №7423 (17:11) от ст. Дарница
- №7424 (17:55) от ст. Борщаговская
- №7431 (19:01) от ст. Дарница
В "Киевпастрансе" извинились перед пассажирами за временные неудобства.
Напомним, в Киеве 17, 18 и 19 января были отменены некоторые рейсы городской электрички. Это объяснили техническими причинами.