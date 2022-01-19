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В Киеве завтра отменят ряд рейсов городской электрички

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Киев, Среда 19 января 2022 16:25
В Киеве завтра отменят ряд рейсов городской электрички Фото: в Киеве не будут курсировать некоторые рейсы электрички (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В четверг, 20 января, в Киеве отменяется курсирование ряда рейсов городской электрички. Это связано с техническими причинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранс" в Telegram.

Так, отменены такие рейсы:

20.01.22 (утро):

  • №7307 (06:03) от ст. Дарница
  • №7308 (06:54) от ст. Киев-Волынский
  • №7315 (07:51) от ст. Дарница
  • №7316 (8:12) от ст. Киев-Волынский

20.01.22 (вечер):

  • №7416 (16:18) от ст. Борщаговская
  • №7423 (17:11) от ст. Дарница
  • №7424 (17:55) от ст. Борщаговская
  • №7431 (19:01) от ст. Дарница

В "Киевпастрансе" извинились перед пассажирами за временные неудобства.

Напомним, в Киеве 17, 18 и 19 января были отменены некоторые рейсы городской электрички. Это объяснили техническими причинами.

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