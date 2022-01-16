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Киев отменит ряд рейсов электрички на ближайшие дни: какие именно

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Киев, Воскресенье 16 января 2022 10:17
Киев отменит ряд рейсов электрички на ближайшие дни: какие именно Фото: Киев отменит ряд рейсов электрички на ближайшие дни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве 17, 18 и 19 января отменят ряд рейсов городской электрички. Это объясняют техническими причинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса".

"Внимание! 17, 18 и 19 января 2022 года отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички", - говорится в сообщении.

Список маршрутов

17 января

Утром:

  • №7307 от ст. Дарница;
  • №7308 от ст. Киев-Волынский;
  • №7315 от ст. Дарница;
  • №7316 от ст. Киев-Волынский.

На вечер:

  • №7416 от ст. Борщаговская;
  • №7423 от ст. Дарница;
  • №7424 от ст. Борщаговская;
  • №7431 от ст. Дарница.

18 января

Утром:

  • №7307 от ст. Дарница;
  • №7308 от ст. Киев-Волынский;
  • №7315 от ст. Дарница;
  • №7316 от ст. Киев-Волынский.

На вечер:

  • №7416 от ст. Борщаговская;
  • №7423 от ст. Дарница;
  • №7424 от ст. Борщаговская;
  • №7431 от ст. Дарница.

19 января

Утром:

  • №7307 от ст. Дарница;
  • №7308 от ст. Киев-Волынский;
  • №7315 от ст. Дарница;
  • №7316 от ст. Киев-Волынский.

На вечер:

  • №7416 от ст. Борщаговская;
  • №7423 от ст. Дарница;
  • №7424 от ст. Борщаговская;
  • №7431 от ст. Дарница.

Напомним, в Киеве уже отменяли ряд рейсов городской электрички 14 января, что также объяснили техническими причинами.

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