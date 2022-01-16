Киев отменит ряд рейсов электрички на ближайшие дни: какие именно
Фото: Киев отменит ряд рейсов электрички на ближайшие дни (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве 17, 18 и 19 января отменят ряд рейсов городской электрички. Это объясняют техническими причинами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса".
"Внимание! 17, 18 и 19 января 2022 года отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички", - говорится в сообщении.
Список маршрутов
17 января
Утром:
- №7307 от ст. Дарница;
- №7308 от ст. Киев-Волынский;
- №7315 от ст. Дарница;
- №7316 от ст. Киев-Волынский.
На вечер:
- №7416 от ст. Борщаговская;
- №7423 от ст. Дарница;
- №7424 от ст. Борщаговская;
- №7431 от ст. Дарница.
18 января
Утром:
- №7307 от ст. Дарница;
- №7308 от ст. Киев-Волынский;
- №7315 от ст. Дарница;
- №7316 от ст. Киев-Волынский.
На вечер:
- №7416 от ст. Борщаговская;
- №7423 от ст. Дарница;
- №7424 от ст. Борщаговская;
- №7431 от ст. Дарница.
19 января
Утром:
- №7307 от ст. Дарница;
- №7308 от ст. Киев-Волынский;
- №7315 от ст. Дарница;
- №7316 от ст. Киев-Волынский.
На вечер:
- №7416 от ст. Борщаговская;
- №7423 от ст. Дарница;
- №7424 от ст. Борщаговская;
- №7431 от ст. Дарница.
Напомним, в Киеве уже отменяли ряд рейсов городской электрички 14 января, что также объяснили техническими причинами.