У Києві завтра скасують низку рейсів міської електрички
Фото: у Києві не курсуватимуть деякі рейси електрички (Віталій Носач, РБК-Україна)
У четвер, 20 січня, у Києві скасовується курсування низки рейсів міської електрички. Це з технічними причинами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастранс" у Telegram.
Так, скасовано такі рейси:
20.01.22 (ранок):
- №7307 (06:03) від ст. Дарниця
- №7308 (06:54) від ст. Київ-Волинський
- №7315 (07:51) від ст. Дарниця
- №7316 (8:12) від ст. Київ-Волинський
20.01.22 (вечір):
- №7416 (16:18) від ст. Борщагівська
- №7423 (17:11) від ст. Дарниця
- №7424 (17:55) від ст. Борщагівська
- №7431 (19:01) від ст. Дарниця
У "Київпастрансі" вибачилися перед пасажирами за тимчасові незручності.
Нагадаємо, у Києві 17, 18 та 19 січня було скасовано деякі рейси міської електрички. Це пояснили технічними причинами.