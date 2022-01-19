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У Києві завтра скасують низку рейсів міської електрички

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Київ, Середа 19 січня 2022 16:25
У Києві завтра скасують низку рейсів міської електрички Фото: у Києві не курсуватимуть деякі рейси електрички (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У четвер, 20 січня, у Києві скасовується курсування низки рейсів міської електрички. Це з технічними причинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастранс" у Telegram.

Так, скасовано такі рейси:

20.01.22 (ранок):

  • №7307 (06:03) від ст. Дарниця
  • №7308 (06:54) від ст. Київ-Волинський
  • №7315 (07:51) від ст. Дарниця
  • №7316 (8:12) від ст. Київ-Волинський

20.01.22 (вечір):

  • №7416 (16:18) від ст. Борщагівська
  • №7423 (17:11) від ст. Дарниця
  • №7424 (17:55) від ст. Борщагівська
  • №7431 (19:01) від ст. Дарниця

У "Київпастрансі" вибачилися перед пасажирами за тимчасові незручності.

Нагадаємо, у Києві 17, 18 та 19 січня було скасовано деякі рейси міської електрички. Це пояснили технічними причинами.

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