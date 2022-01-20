У Києві завтра скасують ряд рейсів електрички: названо маршрути
Фото: в Києві скасовують ряд рейсів електрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В Києві скасовують ряд рейсів електрички. В "Київпастрансі" назвали, про які маршрути йде мова.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастрансу".
Завтра зранку:
- №7307 (06:03) від ст.Дарниця;
- №7308 (06:54) від ст.Київ-Волинський;
- №7315 (07:51) від ст.Дарниця;
- №7316 (8:12) від ст.Київ-Волинський.
Завтра ввечері:
- №7416 (16:18) від ст.Борщагівська;
- №7423 (17:11) від ст.Дарниця;
- №7424 (17:55) від ст.Борщагівська;
- №7431 (19:01) від ст.Дарниця.