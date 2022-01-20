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У Києві завтра скасують ряд рейсів електрички: названо маршрути

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Київ, Четвер 20 січня 2022 13:10
У Києві завтра скасують ряд рейсів електрички: названо маршрути Фото: в Києві скасовують ряд рейсів електрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анастасія Рокитна

В Києві скасовують ряд рейсів електрички. В "Київпастрансі" назвали, про які маршрути йде мова.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастрансу".

Завтра зранку:

  • №7307 (06:03) від ст.Дарниця;
  • №7308 (06:54) від ст.Київ-Волинський;
  • №7315 (07:51) від ст.Дарниця;
  • №7316 (8:12) від ст.Київ-Волинський.

Завтра ввечері:

  • №7416 (16:18) від ст.Борщагівська;
  • №7423 (17:11) від ст.Дарниця;
  • №7424 (17:55) від ст.Борщагівська;
  • №7431 (19:01) від ст.Дарниця.
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