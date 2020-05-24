В Киеве завтра откроют метро: новые правила работы

С 25 мая в Киеве начнет работать в обычном режиме метрополитен. Масочный режим и социальная дистанция будут обязательными.

Об этом сообщили в Telegram Киевской городской государственной администрации.

В КГГА подчеркнули, что в метро можно зайти только в защитной маске. Также рекомендуется пользоваться перчатками.

"В случае скопления пассажиров станции могут полностью или частично закрывать на вход для соблюдения санитарных расстояний. Поэтому призываем пользоваться метрополитеном только в случае крайней необходимости", - добавили в КГГА.

Сейчас метро уже готово к работе. В частности, дезинфицируются поезда и пассажирские зоны, промаркированы для соблюдения дистанции вестибюли и платформы станций, а работники подземки обеспечены средствами индивидуальной защиты

Напомним, в рамках ослабления карантина в Украине метро в Киеве и Харькове откроют с 25 мая.

Ранее в КГГА сообщили, как будут бороться с нарушителями карантина в метро.

Также в КГГА рассказали, кого не пустят в метро после возобновления работы.