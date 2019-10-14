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В Киеве завтра ограничат движение по проспекту Победы: схема объезда

Новости » Общество    14.10.2019 - 15:16
В Киеве завтра ограничат движение по проспекту Победы: схема объезда
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничение вводится в связи с ремонтом Шулявского путепровода

В Киеве во вторник, 15 октября, частично ограничат движение автомобильного транспорта по проспекту Победы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, завтра в связи с работами по возведению Шулявского путепровода частично ограничат движение транспорта по проспекту Победы. Также КГГА опубликовала схему объезда.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 14 октября в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский", а также акциями ко Дню защитника Украины перекроют движение транспорта центральным улицам города. Движение по улицам будет восстановлено в первом часу 15 октября.

Также РБК-Украина писало, что завтра, 15 октября, в Киеве будет действовать ограничения движения автотранспорта на Надднепрянском шоссе. Ограничение будет действовать в два этапа - с 10:00 до 11:00 в направлении моста Патона и с 12:00 до 13:00 в направлении Крочуватого. Вблизи станции метро "Выдубичи" будут вести работы по прокладке электрокабеля.

Кроме того, в столице на эстакаде Южного моста до конца октября будет ограничено движение автомобильного транспорта в сторону левого берега. Ограничение движения вызвано проведением замены деформационного шва.

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Новости Украины Киевограничение движенияШулявский путепровод
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