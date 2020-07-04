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У Києві завтра обмежать рух на одній з вулиць

Новини » Суспільство     04.07.2020 - 11:38
У Києві завтра обмежать рух на одній з вулиць
Фото: вулиця Ревуцького (wikipedia.org)

Рух обмежать у зв'язку з ремонтом дороги

У неділю, 5 липня, на вулиці Ревуцького в Києві обмежать рух авто через ремонтні роботи. Дорога частково буде перекрита з 5:00 до 20:00.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київавтодор".

Так, рух буде обмежено до вулиці Вишняківської.

"На вулиці Ревуцького тривають середні ремонти. Зокрема, на ділянці від будинку №44 до вулиці Вишняківській. Протягом неділі ділянку будемо асфальтувати. Під час робіт рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на місяць обмежать рух на Повітрофлотському шляхопроводі.

Крім того, через спеку в Києві обмежили рух великогабаритного транспорту: обмеження діятимуть за температури повітря понад +28 градусів.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Київограничение движения
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