В Киеве завтра могут изменить режим работы трех станций метро

В Киеве завтра, 10 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтарь" (Донецк), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на два дня перекроют главную улицу столицы - Крещатик в связи с проведением фестиваля "Сильные Украины". Запрет движения всех видов транспортных средств продлится с 20:00 9 августа до 06:00 11 августа.

Кроме того, в Киеве со 2 по 31 августа частично ограничат движение на эстакаде Южного моста. Во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения. После этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.

Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 часов 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).

Также в Киеве на ряде улиц в Голосеевском районе временно ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами. Работы будут выполняться с 12 августа 2019 до 30 июня 2020 года.