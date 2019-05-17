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В Киеве завтра могут изменить режим работы метро

Новости » Общество    17.05.2019 - 13:17
В Киеве завтра могут изменить режим работы метро
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Изменения возможны в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" и "Мариуполь"

В Киеве завтра, 18 мая, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Мариуполь" (Мариуполь), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, в Киеве с 20 мая закроют движение на переходном мосту на улице Институтской (Аллея Героев Небесной Сотни). В частности, с 8:00 20 мая до 20 августа в связи с выполнением ремонтных работ на пешеходном мосту на улице Институтской будет закрыто движение для пешеходов.

В Киеве 16 и 17 мая с 08:00 до 18:00 в связи с ремонтом на улице Березняковская на участке от дома № 26 до Днепровской набережной частично ограничат движение транспорта.

Также с 7:00 17 мая до 09:00 18 мая в связи с ремонтными работами на улицах Вильямса и Максимовича будет частично ограничено движение транспорта.

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