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У Києві завтра можуть змінити режим роботи метро

Новини » Суспільство    17.05.2019 - 13:17
У Києві завтра можуть змінити режим роботи метро
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зміни можливі у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" і "Маріуполь"

У Києві завтра, 18 травня, у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Маріуполь" (Маріуполь), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.

Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, в Києві з 20 травня закриють рух на перехідному мосту на вулиці Інститутській (Алея Героїв Небесної Сотні). Зокрема, з 8:00 20 травня до 20 серпня у зв'язку з виконанням ремонтних робіт на пішохідному мосту на вулиці Інститутській буде закрито рух для пішоходів.

У Києві 16 та 17 травня, з 08:00 до 18:00 у зв'язку з ремонтом на вулиці Березняківська на ділянці від будинку № 26 до Дніпровської набережної частково обмежать рух транспорту.

Також з 7:00 17 травня до 09:00 18 травня у зв'язку з ремонтними роботами на вулицях Вільямса та Максимовича буде частково обмежено рух транспорту.

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