В Киеве завтра днем ожидаются грозы: горожанам дали важные советы

Во вторник, 21 июня, в Киеве синоптики прогнозируют грозы. В преддверии ухудшения погодных условий киевлянам дали важные советы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Также следует помнить, что:

В администрации предупредили, что во время грозы на местах возможных подтоплений на дорогах будет дежурить спецтехника КП "Киевавтодор". На балансе предприятия - 91 единица спецтехники (мотопомпы, гидромониторы, насосные станции и др.).

Как сообщалось, в Украине с завтрашнего дня, 21 июня, ожидается похолодание в ряде областей. На западе возможны дожди и грозы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.