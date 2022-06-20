В Киеве завтра днем ожидаются грозы: горожанам дали важные советы
Фото: в Киеве завтра днем ожидаются грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во вторник, 21 июня, в Киеве синоптики прогнозируют грозы. В преддверии ухудшения погодных условий киевлянам дали важные советы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
В администрации предупредили, что во время грозы на местах возможных подтоплений на дорогах будет дежурить спецтехника КП "Киевавтодор". На балансе предприятия - 91 единица спецтехники (мотопомпы, гидромониторы, насосные станции и др.).
Также следует помнить, что:
- во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь;
- в случае сильного ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними авто;
- при падении деревьев или ветвей, при травмировании людей и т.п. необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Как сообщалось, в Украине с завтрашнего дня, 21 июня, ожидается похолодание в ряде областей. На западе возможны дожди и грозы.
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