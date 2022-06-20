В Києві завтра вдень очікуються грози: городянам дали важливі поради

У вівторок, 21 червня, в Києві синоптики прогнозують грози. Напередодні погіршення погодних умов, киянам дали важливі поради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Також слід пам’ятати, що:

В адміністрації попередили, що під час грози на місцях можливих підтоплень на дорогах чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор". На балансі підприємства - 91 одиниця спецтехніки (мотопомпи, гідромонітори, насосні станції та ін.).

Як повідомлялося, в Україні з завтрашнього дня, 21 червня, очікується похолодання в низці областей. На заході можливі дощі та грози.

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