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В Києві завтра вдень очікуються грози: городянам дали важливі поради

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Киев, Понеділок 20 червня 2022 15:26
В Києві завтра вдень очікуються грози: городянам дали важливі поради Фото: у Києві завтра вдень очікуються грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 21 червня, в Києві синоптики прогнозують грози. Напередодні погіршення погодних умов, киянам дали важливі поради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

В адміністрації попередили, що під час грози на місцях можливих підтоплень на дорогах чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор". На балансі підприємства - 91 одиниця спецтехніки (мотопомпи, гідромонітори, насосні станції та ін.).

Також слід пам’ятати, що:

  • під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері;
  • у разі сильного вітру слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними авто;
  • при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, в Україні з завтрашнього дня, 21 червня, очікується похолодання в низці областей. На заході можливі дощі та грози.

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