ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дожди и грозы. На западе Украины ожидается сильное похолодание: погода на завтра

Новина українською →
Понедельник 20 июня 2022 13:47
Дожди и грозы. На западе Украины ожидается сильное похолодание: погода на завтра Фото: на западе Украины ожидается сильное похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине с завтрашнего дня, 20 июня, ожидается похолодание в ряде областей. На западе возможны дожди и грозы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

"Ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди грозы", - пишет пресс-служба.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. Его скорость будет достигать 12 м/c в западных областях, днем местами, однако на севере и центральной части Украины порывы со скоростью 15-20 м/сек.

"Температура ночью +14 - +19, днем в западных и Житомирской областях +19 - +24, в Винницкой и Киевской области +23 - +28 на остальной территории +28 - +33", - отмечает пресс-служба.

Дожди и грозы. На западе Украины ожидается сильное похолодание: погода на завтра

Фото: на западе Украины ожидается сильное похолодание (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине ожидается резкое похолодание после жаркого понедельника 20 июня. Температура в некоторых областях за сутки упадет более чем на 10 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Погода
NEWS
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
DAILY
Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени