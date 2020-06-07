В Киеве завтра частично возобновит работу городская электричка

В понедельник, 8 июня, в Киеве частично возобновит работу городская электричка. О восстановлении кольцевого движения речи пока не идет.

Об этом сообщает пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, возобновляется движение городских электричек в направлениях "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина".

"Поезда будут курсировать в часы пик, а также в субботу и воскресенье. О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее городской глава Киева Виталий Кличко анонсировал запуск городской электрички 1 июня, однако он был перенесен из-за того, что работники моторвагонного депо "Фастов-1" не успели выполнить ремонт электропоездов городской электрички.

Как писало РБК-Украина, 5 июня в Украине начался очередной этап ослабления карантина.

Однако из-за эпидемической ситуации в Киеве не разрешили возобновить работу залов ресторанов и кафе в рамках ослабления мер.