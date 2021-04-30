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В Киеве завтра частично ограничат движение на Крещатике

Новина українською → Киев, Пятница 30 апреля 2021 13:28
В Киеве завтра частично ограничат движение на Крещатике Фото: движение на центральной улице столицы будет ограничено 1 мая (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве в субботу, 1 мая, частично ограничат движение на центральной улице - Крещатике. Ограничения будут введены в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевавтодор".

Движение на Крещатике будет частично ограничено с 9:00 до 17:00.

"На улице Крещатик продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы. Ремонт выполнят в выходной день, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение будет частично ограничено", - сообщили коммунальщики.

В Киеве завтра частично ограничат движение на Крещатике

Напомним, днями в Киеве уже частично ограничивали движение на Крещатике. Ремонтные работы проводились с 26 по 28 апреля.

Также РБК-Украина писало, что с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта. На первом этапе работ будет обновлен участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общей сложности будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

Кроме этого сообщалось, что в 2021 году в Киеве начнут строить обходную дорогу протяженностью в 150 километров. Она должна соединить основные международные трассы, которые сейчас идут через город. Общая стоимость проекта составит 85 млрд гривен.

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