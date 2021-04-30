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У Києві завтра частково обмежать рух на Хрещатику

Новость на русском → Києва, П'ятниця 30 квітня 2021 13:28
У Києві завтра частково обмежать рух на Хрещатику Фото :рух на центральній вулиці столиці буде обмежено 1 травня(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві в суботу, 1 травня, частково обмежать рух на центральній вулиці - Хрещатику. Обмеження будуть введені у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства " Київавтодор".

Рух на Хрещатику буде частково обмежено з 9: 00 до 17: 00.

"На вулиці Хрещатик триває поточний ремонт. Роботи проводять по всій довжині вулиці. Ремонт виконають у вихідний день, щоб менше впливати на трафік. Під час ремонту рух буде частково обмежено", - повідомили комунальники.

У Києві завтра частково обмежать рух на Хрещатику

Нагадаємо, днями в Києві вже частково обмежували рух на Хрещатику. Ремонтні роботи проводилися з 26 по 28 квітня.

Також РБК-Україна писало, що з 10 квітня по 30 Червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту. На першому етапі робіт буде оновлено ділянку від Одеської площі до вул. Луценка (у напрямку Жулян). В цілому буде відремонтовано ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.

Крім цього повідомлялося, що в 2021 році у Києві почнуть будувати обхідну дорогу протяжністю в 150 кілометрів. Вона повинна з'єднати основні міжнародні траси, які зараз йдуть через місто. Загальна вартість проекту складе 85 млрд гривень.

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