В Киеве завтра будут работать уже более 30 рынков: список
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
В Киеве выполнили противоэпидемические требования и могут работать с завтрашнего дня 33 агропродовольственные рынки
В Киеве завтра будут работать 33 агропродовольственные рынки, при условии обеспечения средств безопасности и дистанции между торговыми местами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать с завтрашнего дня 33 агропродовольственные рынки.
Так, могут работать следующие рынки:
- Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А.
- Рынок "Демеевский", ООО "Манхеттен", ул. Изюмская, 1.
- ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65.
- Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2
- КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.
- ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1.
- Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.
- КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.
- Рынок "Левобережный", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3.
- Т/М "Дарница", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5.
- Рынок "Путь", ООО "Горизонт-Инвест", ул. Зодчих, 52/1.
- Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6.
- Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38.
- ООО "РУИОЛ", "Рынок" Выгуровский ", ул. Бальзака, 94.
- ЧАО "Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47.
- МЧП "Забота", ул. Туполева, 13.
- ООО "ТК "Борщаговский" Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2.
- Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18.
- ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.
- ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18
- Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А.
- Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок "Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А.
- ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32.
- Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", б-р Кольцова, 12.
- ЧАО "Фирма Лесная" Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2.
- ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормивська, 15.
- Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма "Гарант", ул. Соломенская, 24.
- КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16.
- ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.
- Рынок "Полюс", ООО "Агро-Эко-Вектор", ул. Маяковского, 17.
- ЧАО "Рынок" Оболонь ", ул. Героев Днепра, 41.
- ООО "Торговый комплекс" Борщаговский ", ул. Зодчих, 58-А.
- Рынок "Мостицкий", ул. Правды, 3-А.
"На рынках должны обеспечить: масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа", - сообщают в КГГА.
Напомним, 5 мая в Киеве уже открылись три рынка - "Демеевский", "Маяк" и "Базар на Лесной.
Как сообщало РБК-Украина, ранее 29 апреля Кабинет министров принял решение об открытии продовольственных рынков с 1 мая в условиях карантина. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродспоживслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.
Автор: Виталина Благодатова