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У Києві завтра будуть працювати вже більше 30 ринків: список

Новини » Суспільство     14.05.2020 - 21:54
У Києві завтра будуть працювати вже більше 30 ринків: список
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві виконали протиепідемічні вимоги і можуть працювати з завтрашнього дня дня 33 агропродовольчі ринки

У Києві завтра будуть працювати 33 агропродовольчі ринки, за умови забезпечення засобів безпеки та дистанції між торговими місцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За інформацією Головного управління Держпотребслужби в Києві, виконали протиепідемічні вимоги і можуть працювати з завтрашнього дня 33 агропродовольчі ринки.

Так, можуть працювати наступні ринки:

  • Торгівельний майданчик "Феофанівський", вул. Заболотного 48-А.
  • Ринок "Деміївський", ТОВ "Манхеттен", вул. Ізюмська, 1.
  • ТРК "Базар на лісовій", ТОВ "Панорама-Інвест", вул. Попудренка, 65.
  • Ринковий комплекс "Маяк", ПФ ТОВ "Ремонтник", вул. Попудренка, 90/2
  • КП "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115.
  • ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1.
  • Ринок "Ілліс", ТОВ "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80.
  • КП "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2.
  • Ринок "Лівобережний", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Сверстюка, 3.
  • Т/М "Дарниця", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Попудренка, 5.
  • Ринок "Шлях", ТОВ "Горизонт-Інвест", вул. Зодчих, 52/1.
  • Ринок ПП "Колібріс", вул. Л. Курбаса, 6.
  • Ринок "Одеський", АТЗТ "Істерн-Трейд", проспект Академіка Глушкова, 32-38.
  • ТОВ "РУІОЛ", "Ринок "Вигурівський", вул. Бальзака, 94.
  • ПрАТ "Ринок "Нивки", вул. Щербаківського, 47.
  • МПП "Турбота", вул. Туполєва, 13.
  • ТОВ "ТК "Борщагівський", Ринок "Західний", вул. Депутатська, 2.
  • Ринок "Відрадненський", ВАТ "Торговий комплекс "Борщагівський", бульвар В. Гавела, 18.
  • ТОВ "Квіткова Галявина", Ринок "Лук’янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1.
  • ТОВ "Фермер - Торг Плюс", вул. Електротехнічна, 18
  • Ринок "Полісся", ТОВ "Полісся", просп. Мінський, 2-А.
  • Ринок "Виноградар", ТОВ "Ринок "Виноградар", просп. Василя Порика, 2-А.
  • ТОВ "Агроринок", вул. Вербицького, 32.
  • Ринок "Дніпро", ТОВ "ТД "Дніпро", б-р Кольцова, 12.
  • ПрАТ "Фірма Лісова", Ринок "Лісовий", вул. Миропільська, 2.
  • ТОВ "Дарницький ринок", вул. Сормівська, 15.
  • Ринковий комплекс "Солом'янський", ТОВ "Фірма» Гарант", вул. Солом’янська, 24.
  • КП "Житній ринок", вул. Верхній Вал, 16.
  • ТОВ "Нісек", ринок "Позняки", вул. Ревуцького, 12/1.
  • Ринок "Полюс", ТОВ "Агро-Еко-Вектор", просп. Маяковського, 17.
  • ПрАТ "Ринок "Оболонь", вул. Героїв Дніпра, 41.
  • ТОВ "Торговий комплекс "Борщагівський", вул. Зодчих, 58-А.
  • Ринок "Мостицький", просп. Правди, 3-А.

"На ринках повинні забезпечити: масковий режим працівників і відвідувачів, дистанційну термометрію на вході, недопуск на територію ринку осіб з ознаками ГРВІ, забезпечення дистанції в 3 м між торговими місцями і дистанції 1,5 м між відвідувачами, дезінфекцію контактних поверхонь кожні 3 години", - повідомляють у КМДА.

Нагадаємо, 5 травня в Києві вже відкрилися три ринки - "Деміївський", "Маяк" і "Базар на Лісовій.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше 29 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про відкриття продовольчих ринків з 1 травня в умовах карантину. Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новини України Київрынок
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