В Киеве завтра будет ограничено движение на Северном мосту

Фото: Северный мост (twitter.com/informator)

Движение будет ограничено в направлении Троещины с 10:00 до 17:00

В Киеве завтра, 11 декабря 2018 года, будет ограничено движение на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, движение будет ограничено в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина с 10:00 до 17:00. Ограничения будут вводиться в связи с ремонтными работами на Северном мосту.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева с 24 ноября ограничено движение транспорта в связи с подготовкой и празднованием новогодних праздников. Ограничение движения будет действовать до 24 января. Кроме того, в маршруты общественного транспорта будут внесены соответствующие изменения.

Как писало РБК-Украина, в Киеве усилили охрану елок от самовольной вырубки, а на Софийской площади в четверг, 6 декабря, начали устанавливать главную елку страны: к искусственному каркасу прикреплены живые ветки ели. Стоимость установки вместе с декором обойдется в почти 3 миллионов гривен.