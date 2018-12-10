ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Киеве завтра будет ограничено движение на Северном мосту

Новости » Инфраструктура    10.12.2018 - 13:09
В Киеве завтра будет ограничено движение на Северном мосту
Фото: Северный мост (twitter.com/informator)

Движение будет ограничено в направлении Троещины с 10:00 до 17:00

В Киеве завтра, 11 декабря 2018 года, будет ограничено движение на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, движение будет ограничено в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина с 10:00 до 17:00. Ограничения будут вводиться в связи с ремонтными работами на Северном мосту.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева с 24 ноября ограничено движение транспорта в связи с подготовкой и празднованием новогодних праздников. Ограничение движения будет действовать до 24 января. Кроме того, в маршруты общественного транспорта будут внесены соответствующие изменения.

Как писало РБК-Украина, в Киеве усилили охрану елок от самовольной вырубки, а на Софийской площади в четверг, 6 декабря, начали устанавливать главную елку страны: к искусственному каркасу прикреплены живые ветки ели. Стоимость установки вместе с декором обойдется в почти 3 миллионов гривен.

Синоптики предупреждают о тумане в Киеве Руслан Марчук возглавил управление ГБР в Киеве
Новости Украины Киевограничение движения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь