У Києві завтра буде обмежено рух на Північному мосту

Фото: Північний міст (twitter.com/informator)

Рух буде обмежено у напрямку Троєщини з 10:00 до 17:00

У Києві завтра, 11 грудня 2018 року, буде обмежено рух на Північному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, рух буде обмежено в першій смузі руху у напрямку житлового масиву Троєщина з 10:00 до 17:00. Обмеження вводитимуться у зв'язку з ремонтними роботами на Північному мосту.

Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва з 24 листопада обмежено рух транспорту у зв'язку з підготовкою та святкування новорічних свят. Обмеження руху діятиме до 24 січня. Крім того, у маршрути громадського транспорту будуть внесені відповідні зміни.

Як писало РБК-Україна, у Києві посилили охорону ялинок від самовільних порубок, а на Софійській площі в четвер, 6 грудня, почали встановлювати головну ялинку країни: до штучного каркаса прикріплені живі гілки ялини. Вартість установки разом з декором обійдеться у майже 3 мільйонів гривень.