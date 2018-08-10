В Киеве усилят меры безопасности 10 и 12 августа

Меры безопасности усилят в связи с футбольными матчами

В Киеве в связи с футбольными матчами 10 и 12 августа усилят меры безопасности возле стадионов "Динамо" и "Оболонь Арена". Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что в связи с проведением футбольных матчей около 260 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут обеспечивать публичную безопасность и правопорядок на прилегающих к стадионам территориях и остановках общественного транспорта. Отметим, речь идет о матче УПЛ 10 августа между командами "Олимпик" (Донецк) и "Львов" (Львов) на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, а также игре первой лиги 12 августа между "Оболонь-Бровар" (Киев) и "Звездой" (Кропивницкий).

Полиция призывает болельщиков не нарушать общественный порядок и содействовать в обеспечении правопорядка и безопасности.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на трассе Одесса-Киев открыли новый пост дорожной патрульной полиции. Тогда же в полиции отметили, что в Черкасской области в дорожной патрульной полиции будут работать 30 правоохранителей, которые будут заступать на патрулирование трассы Киев-Одесса посменно по 3 экипажа.