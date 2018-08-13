У Києві завтра буде змінено графік роботи трьох станцій метро

Зміни буде внесено в роботу станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого"

У Києві завтра, 14 серпня 2018 року, буде внесено змінени у графік роботи трьох станцій метро. Про це йдеться у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, зміни буде внесено в роботу станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого" черех проведення футбольного матчу Ліги Чемпіонів між командами "Динамо" та "Славія". Зазначається, що у період з 18:30 до 19:30 станцію "Олімпійська" буде закрито на вхід та вихід, "Палац спорту" закриють на вихід, а "Площа Льва Толстого" - на вхід.

Також повідомляється, що за необхідності по закінченню футбольного матчу може бути обмеженим вхід пасажирів на станціях "Олімпійська", "Палац Спорту" та "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві у зв'язку з футбольними матчами 10 і 12 серпня було посилено заходи безпеки біля стадіонів "Динамо" і "Оболонь Арена".

Зазначимо, раніше зміни в роботу метро через футбол вносилися 3 серпня. Тоді через матч між командами "Динамо" та "Шахтар" станція "Олімпійська" на певний час закривалася, станція "Площа Льва Толстого" закривалась на вхід, а "Палац спорту" - на вихід.