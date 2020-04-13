После тестирования на коронавирус диагноз подтверждается у 15% киевлян

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве проработали в лабораторном центре уже более 4100 образцов

Диагноз подтверждается у 15% киевлян, которых тестируют на коронавирус. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем, Кличко добавил, что проработали в лабораторном центре уже более 4100 образцов.

Напомним, в Киеве за сутки заразились коронавирусом почти 80 человек, скончались еще 2 человека. Заразились 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет.

РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 13 апреля в Украине заразились коронавирусом 3102 людей.

Ранее РБК-Украина писало, что в Николаевской области возросло количество инфицированных коронавирусом COVID-19 - зарегистрировано 5 подтвержденных случаев. Трое новых инфицированных контактировали с больными коронавирусом.

Также сообщалось, что в Запорожской области подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом. Всего в области зафиксировали 85 случаев COVID-19.

Отметим, президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за вакцину от COVID-19.