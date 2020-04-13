ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

После тестирования на коронавирус диагноз подтверждается у 15% киевлян

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 12:35
После тестирования на коронавирус диагноз подтверждается у 15% киевлян
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве проработали в лабораторном центре уже более 4100 образцов

Диагноз подтверждается у 15% киевлян, которых тестируют на коронавирус. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем, Кличко добавил, что проработали в лабораторном центре уже более 4100 образцов.

Напомним, в Киеве за сутки заразились коронавирусом почти 80 человек, скончались еще 2 человека. Заразились 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет.

РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 13 апреля в Украине заразились коронавирусом 3102 людей.

Ранее РБК-Украина писало, что в Николаевской области возросло количество инфицированных коронавирусом COVID-19 - зарегистрировано 5 подтвержденных случаев. Трое новых инфицированных контактировали с больными коронавирусом.

Также сообщалось, что в Запорожской области подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом. Всего в области зафиксировали 85 случаев COVID-19.

Отметим, президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за вакцину от COVID-19.

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 13 апреля В США жертвами коронавируса стали 22 тыс. человек
Новости Украины КиевКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь