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В Киеве заработало метро в обычном режиме: сбой в оплате на проезд починили

Автор: Наталья Скороход

В Киеве все станции метро заработали в обычном режиме. Неполадки в системе оплаты на проезд починили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

В "Киевском метрополитене" сообщают, что все станции столичной подземки снова заработали без ограничений.

"Станции метрополитена работают без ограничений", - говорится в сообщении.

Также там добавили, что сбой в работе системы оплаты на проезд починили.

"Также по сообщению КП "ГИВЦ" неисправности в работе системы оплаты проезда ликвидированы. Система функционирует в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как известно, сегодня в Киеве возникли очереди в метро. Некоторые станции ограничили работу.

Ранее сообщалось, что в киевском метро произошел сбой в системе оплаты на проезд. Люди не могли пополнить транспортные карточки и оплатить разовые поездки.

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Киевметро