В Киеве заработало метро в обычном режиме: сбой в оплате на проезд починили

В Киеве все станции метро заработали в обычном режиме. Неполадки в системе оплаты на проезд починили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".
В "Киевском метрополитене" сообщают, что все станции столичной подземки снова заработали без ограничений.
"Станции метрополитена работают без ограничений", - говорится в сообщении.
Также там добавили, что сбой в работе системы оплаты на проезд починили.
"Также по сообщению КП "ГИВЦ" неисправности в работе системы оплаты проезда ликвидированы. Система функционирует в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Как известно, сегодня в Киеве возникли очереди в метро. Некоторые станции ограничили работу.
Ранее сообщалось, что в киевском метро произошел сбой в системе оплаты на проезд. Люди не могли пополнить транспортные карточки и оплатить разовые поездки.