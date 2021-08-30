У Києві запрацювало метро в звичайному режимі: збій в оплаті на проїзд полагодили

В Києва всі станції метро запрацювали в звичайному режимі. Неполадки в системі оплати на проїзд полагодили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен".
У "Київському метрополітені" повідомляють, що всі станції столичної підземки знову запрацювали без обмежень.
"Станції метрополітену працюють без обмежень", - йдеться в повідомленні.
Також там додали, що збій в роботі системи оплати на проїзд полагодили.
"Також за повідомленням КП "ГІОЦ" несправності в роботі системи оплати проїзду ліквідовані. Система функціонує в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, сьогодні в Києві виникли черги в метро. Деякі станції обмежили роботу.
Раніше повідомлялося, що у київському метро стався збій в системі оплати на проїзд. Люди не могли поповнити транспортні картки та оплатити разові поїздки.