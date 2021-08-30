В Киеве заработало метро в обычном режиме: сбой в оплате на проезд починили

Фото: в Киеве заработало метро в обычном режиме ( Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве все станции метро заработали в обычном режиме. Неполадки в системе оплаты на проезд починили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".