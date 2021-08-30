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У Києві запрацювало метро в звичайному режимі: збій в оплаті на проїзд полагодили

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Україна, Київ, Понеділок 30 серпня 2021 23:41
У Києві запрацювало метро в звичайному режимі: збій в оплаті на проїзд полагодили Фото: у Києві запрацювало метро в звичайному режимі ( Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

В Києва всі станції метро запрацювали в звичайному режимі. Неполадки в системі оплати на проїзд полагодили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен".

У "Київському метрополітені" повідомляють, що всі станції столичної підземки знову запрацювали без обмежень.

"Станції метрополітену працюють без обмежень", - йдеться в повідомленні.

Також там додали, що збій в роботі системи оплати на проїзд полагодили.

"Також за повідомленням КП "ГІОЦ" несправності в роботі системи оплати проїзду ліквідовані. Система функціонує в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, сьогодні в Києві виникли черги в метро. Деякі станції обмежили роботу.

Раніше повідомлялося, що у київському метро стався збій в системі оплати на проїзд. Люди не могли поповнити транспортні картки та оплатити разові поїздки.

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