У Києві запрацювало метро в звичайному режимі: збій в оплаті на проїзд полагодили

Фото: у Києві запрацювало метро в звичайному режимі ( Віталій Носач, РБК-Україна)

В Києва всі станції метро запрацювали в звичайному режимі. Неполадки в системі оплати на проїзд полагодили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен".