В Киеве заработали пункты сбора новогодних елок: адреса

Иллюстративное фото (УНИАН)

Всего в Киеве работает 15 пунток приема елок

В Киеве с четверга, 2 января, начали работу 15 пунктов сбора новогодних елок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, все собранные деревья переработают в щепку на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.

Площадки для сбора новогодних елок были подготовлены на территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

Пункты расположены по следующим адресам:

проспект Голосеевский, 87г;

улица Тростянецкая, 58а;

улица Электротехническая, 26;

улица Освободителей, 6;

проспект Степана Бандеры, 26а;

Железнодорожное шоссе, 61;

улица Дмитриевская, 16а (производственная база);

улица Бетховена, 8 (производственная база парк "Совки");

улица Новополевая, 95а;

спуск Герцена, 6;

Бориспольское шоссе, 23 км;

проспоспект Броварской, 2а;

ул. Радистов, 1в;

Никольское лесничество;

Броварское лесничество, кв № 72.

Напомним, новогоднюю ночь в столице на Софиевской площади встретили более 100 тысяч людей. В то же время на Контрактовой площади Новый год отпраздновали более 40 тысяч человек.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2019 году для 43% украинцев Новый год является любимым праздником рождественского цикла, для 40% респондентов - Рождество. Для 7% опрошенных самым любимым праздником является День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.