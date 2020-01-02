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У Києві запрацювали пункти збору новорічних ялинок: адреси

Новини » Суспільство     02.01.2020 - 16:50
У Києві запрацювали пункти збору новорічних ялинок: адреси
Ілюстративне фото (УНІАН)

Всього в Києві працює 15 пунток прийому ялинок

У Києві з четверга, 2 січня, розпочали роботу 15 пунктів збору новорічних ялинок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, всі зібрані дерева перероблять в тріску на спеціальному механізмі і навесні використовують для мульчування (захисту ґрунту від пересихання і перегріву) лунок вічнозелених рослин.

Майданчики для збору новорічних ялинок були підготовлені на території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень лісопаркових господарств.

Пункти розташовані за наступними адресами:

  • проспект Голосіївський, 87г;
  • вулиця Тростянецька, 58а;
  • вулиця Електротехнічна, 26;
  • вулиця Визволителів, 6;
  • проспект Степана Бандери, 26а;
  • Залізничне шосе, 61;
  • вулиця Дмитрівська, 16а (виробнича база);
  • вулиця Бетховена, 8 (виробнича база парк "Совки");
  • вулиця Новопольова, 95а;
  • узвіз Герцена, 6;
  • Бориспільське шосе, 23 км;
  • проспоспект Броварський, 2а;
  • ул Радистів, 1в;
  • Микільське лісництво;
  • Броварське лісництво, кв № 72.

Нагадаємо, новорічну ніч у столиці на Софійській площі зустріли більше 100 тисяч людей. У той же час на Контрактовій площі Новий рік відсвяткували понад 40 тисяч осіб.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2019 році для 43% українців Новий рік є улюбленим святом різдвяного циклу, для 40% респондентів - Різдво. Для 7% опитаних найулюбленішим святом є День Святого Миколая, 3% - Старий Новий рік.

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