В Киеве заработала горячая линия по вопросам карантина

В Киеве заработала неправительственная горячая линия для решения вопросов, связанных с карантином в городе. О начале работы горячей линии в видео-обращении сообщил председатель общественной организации "Центр защиты киевлян" Виталий Нестор, передает РБК-Украина.

"В условиях чрезвычайной ситуации, связанной с эпидемией и карантином, мы должны помогать друг другу. Именно поэтому мы запускаем неправительственную горячую линию на базе нашей общественной организации", - сообщил он.

По бесплатному номеру 0-800-30-20-19 киевлян просят сообщать о ситуациях, в которых карантинные меры не работают или если происходит нарушение их прав. Также просят информировать, если становится известно о социальных проблемах в связи с карантином и о людях, которые оказались в беде.

Отдельно Нестор просит звонить людей, которые готовы стать волонтерами и помогать другим на случай ухудшения ситуации.

По словам главы Центра защиты киевлян, на основе сообщений на горячую линию будут готовить и предлагать решения для городской власти. В экстренных случаях - объединяться в волонтерские группы и решать эти вопросы самостоятельно.

При необходимости юристы организации готовы предоставить бесплатную юридическую консультацию.

Напомним, по состоянию на 19 марта в Украине подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них - два в городе Киеве.