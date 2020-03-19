В Києві запрацювала гаряча лінія з питань карантину

В Києві запрацювала неурядова гаряча лінія для вирішення питань, пов'язаних з карантином у місті. Про початок роботи гарячої лінії у відео-зверненні повідомив голова громадської організації "Центр захисту киян" Віталій Нестор, передає РБК-Україна.

"В умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної з епідемією та карантином, ми маємо допомагати одне одному. Саме тому ми запускаємо неурядову гарячу лінію на базі нашої громадської організації", - повідомив він.

За безкоштовним номером 0-800-30-20-19 киян просять повідомляти про ситуації, в яких карантинні заходи не працюють або якщо відбувається порушення їх прав. Також просять інформувати, якщо стає відомо про соціальні проблеми у зв’язку з карантином та про людей, які опинилися в біді.

Окремо Нестор просить телефонувати людей, які готові стати волонтерами та допомагати іншим на випадок погіршення ситуації.

За словами голови Центру захисту киян, на основі повідомлень на гарячу лінію будуть готувати та пропонувати рішення для міської влади. В екстрених випадках - об’єднуватися у волонтерські групи та вирішувати ці питання самостійно.

За потреби, юристи організації готові надати безкоштовну юридичну консультацію.

Нагадаємо, станом на 19 березня в Україні підтверджено 18 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. З них - два у місті Києві.