В Киеве заработала автофиксация нарушений ПДД: список камер

Камеры будут измерять скоростной режим движения на дорогах столицы и фиксировать нарушения
В Киеве заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. Правонарушения в столице фиксируют 20 камер.
Об этом сообщает в Telegram-канале Патрульная полиция Киева.
Как отмечается, эти камеры будут измерять скоростной режим движения на дорогах и "в случае выявления правонарушений будут автоматически фиксировать".
В полиции напомнили перечень мест, где установлены камеры:
Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил в Facebook, в 00:01 на Чоколовском бульваре камера зафиксировала первое нарушение ПДД. Автомобиль Audi Q7 ехал со скорость 75 км/ч при разрешенных 70 км/ч.
Как объяснил Геращенко, теперь владелице автомобиля на адрес ее регистрации, прийдет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.
"Если она оплатит штраф в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен. Если не оплатит, по какой либо причине, то штраф будет взыскиваться через систему Исполнительной службы Министерства юстиции", - отметил он.
Геращенко подчеркнул, что, если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд.
Отметим, на сегодняшний день система будет фиксировать лишь превышение скорости более чем на 20 километров в час. Размер штрафа будет зависеть от того, насколько была превышена скорость:
О нарушении ПДД можно будет узнать из СМС-сообщения, письма по электронной почте или по месту регистрации, а также на сайтах МВД и Нацполиции, и во время пересечения границы.
Напомним, из-за карантина в Украине сроки запуска этой системы дважды переносились, пока Кабинет министров не определился с окончательной датой - 1 июня.
Первые 50 камер автоматической фото-и видеофиксации установлены в Киеве и Киевской области.
Автор: Надежда Собенко