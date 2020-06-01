В Киеве заработала автофиксация нарушений ПДД: список камер

В Киеве заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. Правонарушения в столице фиксируют 20 камер.

Об этом сообщает в Telegram-канале Патрульная полиция Киева.

Как отмечается, эти камеры будут измерять скоростной режим движения на дорогах и "в случае выявления правонарушений будут автоматически фиксировать".

В полиции напомнили перечень мест, где установлены камеры:

ул. Елены Телиги, 39

Набережное шоссе, 4 (напротив)

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная

ул. Братиславская, 18

Чоколовский бульвар, 24

Северный мост (в направлении левого берега)

Северный мост (в сторону правого берега)

Броварской проспект. (м. Левобережная)

Броварской проспект/ ул. Строителей

Южный мост (в направлении левого берега)

Южный мост ( в сторону правого берега)

проспект Героев Сталинграда, 25

проспект Владимира Маяковского, 56

проспект Владимира Маяковского, 65

Дружбы народов бульвар, 27

Дружбы народов бульвар, 36

Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев

Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов

Харьковская площадь / проспект Николая Бажана

Харьковская площадь / проспект Николая Бажана.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил в Facebook, в 00:01 на Чоколовском бульваре камера зафиксировала первое нарушение ПДД. Автомобиль Audi Q7 ехал со скорость 75 км/ч при разрешенных 70 км/ч.

Как объяснил Геращенко, теперь владелице автомобиля на адрес ее регистрации, прийдет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.

"Если она оплатит штраф в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен. Если не оплатит, по какой либо причине, то штраф будет взыскиваться через систему Исполнительной службы Министерства юстиции", - отметил он.

Геращенко подчеркнул, что, если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд.

Отметим, на сегодняшний день система будет фиксировать лишь превышение скорости более чем на 20 километров в час. Размер штрафа будет зависеть от того, насколько была превышена скорость:

255 гривен - в случае превышения скорости более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч;

510 гривен - при превышении скорости более чем на 50 км/ч.

О нарушении ПДД можно будет узнать из СМС-сообщения, письма по электронной почте или по месту регистрации, а также на сайтах МВД и Нацполиции, и во время пересечения границы.

Напомним, из-за карантина в Украине сроки запуска этой системы дважды переносились, пока Кабинет министров не определился с окончательной датой - 1 июня.

Первые 50 камер автоматической фото-и видеофиксации установлены в Киеве и Киевской области.