У Києві запрацювала автофіксація порушень ПДР: список камер

Камери будуть вимірювати швидкісний режим руху на дорогах столиці і фіксувати порушення
У Києві запрацювала система автофіксації порушень правил дорожнього руху. Правопорушення у столиці фіксують 20 камер.
Про це повідомляє у Telegram-каналі Патрульна поліція Києва.
Як зазначається, ці камери будуть вимірювати швидкісний режим руху на дорогах столиці та "у разі виявлення правопорушення будуть його автоматично фіксувати".
У поліції нагадали перелік місць, де встановлені камери:
Зазначимо, на сьогодніі система фіксуватиме лише перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів на годину. Розмір штрафу залежатиме від того, наскільки було перевищено швидкість:
Про порушення ПДР можна буде дізнатися з СМС-повідомлення, листи електронною поштою або за місцем реєстрації, а також на сайтах МВС і Нацполіції, і під час перетину кордону.
Нагадаємо, через карантин в Україні терміни запуску цієї системи двічі переносилися, поки Кабінет міністрів не визначився з остаточною датою - 1 червня.
Перші 50 камер автоматичної фото-і відеофіксації встановлені в Києві та Київській області.
Автор: Надія Собенко