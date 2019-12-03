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Биометрические загранпаспорта оформили почти 180 тыс. пожилых украинцев

Новости » Общество     03.12.2019 - 15:38
Биометрические загранпаспорта оформили почти 180 тыс. пожилых украинцев
Фото: биометрический паспорт (dmsu.gov.ua)

Еще 30 тыс. оформили ID-карты

Заграничные биометрические паспорта с января 2015 года оформили почти 180 тыс. людей пожилого возраста. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Государственной миграционной службы в Facebook.

Отмечается, что было оформлено свыше 179 тысяч загранпаспортов для граждан в возрасте с 71 по 90 лет и 740 - для лиц в возрасте с 91 по 110 лет.

Кроме того, биометрические паспорта в виде ID-карточек с начала 2016 года в Украине оформили почти 30 тыс. людей пожилого возраста. Владельцами ID-карты стали более 29 тыс. граждан в возрасте от 71 до 90 лет и более 500 - в возрасте от 91 до 110 лет.

Еще более 2,2 млн загранпаспортов оформили для детей в возрасте до 12 лет.

"Напомним, что пользование электронными услугами и сервисами, которые сейчас активно внедряются в Украине, станет доступным в первую очередь именно для владельцев биометрических документов", - добавляют в миграционной службе.

Биометрические загранпаспорта оформили почти 180 тыс. пожилых украинцев

Ранее сообщалось, что с 1 июля оформление заграничного паспорта подорожало на 30%.

РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел ввело новые стандарты фотографирования на документы, что удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус лица для представителей различных вероисповеданий.

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