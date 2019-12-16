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У Києві запустять послугу виготовлення закордонного паспорта за день, - ДМС

Новини » Суспільство     16.12.2019 - 13:59
У Києві запустять послугу виготовлення закордонного паспорта за день, - ДМС
Фото: Максим Соколюк (УНІАН)

В обласних центрах зможуть видавати паспорти через три дні

В українському уряді планують прискорити виготовлення закордонних паспортів, зокрема, у Києві буде доступне виготовлення за один день. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповів голова Державної міграційної служби Максим Соколюк.

За його словами, в уряді вже підготували відповідні зміни до закону.

"У Києві буде виготовлення паспорта за один день: сьогодні оформили, завтра отримали. Для обласних центрів це буде три робочих дні, тому що швидше логістика не встигає. Ця послуга буде трохи дорожчою, але вартість буде не захмарною", - зазначив Соколюк.

За його словами, ця ініціатива прибере простір для корупції, коли чиновники обіцяють виготовити паспорт швидше офіційного терміну. При цьому залишаться старі терміни виготовлення - 7 днів і 20 днів.

Крім того, з'явиться можливість за один візит оформити ID-карту і закордонний паспорт за зниженою вартістю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України дозволив використовувати закордонний паспорт в банках. Таким чином, для отримання банківських послуг закордонний паспорт прирівняли до внутрішнього.

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