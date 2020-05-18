В Киеве запустят дополнительные автобусные рейсы

Рейсы будут двигаться по маршрутам № 37, № 42 и № 104
В Киеве с 19 мая запустят три дополнительные специальные автобусные рейсы. Дополнительный общественный транспорт будет запущен для разгрузки транспортного сообщения в столице.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Сообщается, что дополнительные рейсы будут двигаться по маршрутам:
"Организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайки и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами", - говорится в сообщении КГГА.
Проезд в транспорте разрешен лишь при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров с просьбой разрешить работу столичного метрополитена с 25 мая. В КГГА отметили, что в условиях, когда люди начинают возвращаться на работу в рамках ослабления карантина, без метро столицу ждет транспортный коллапс.
Также РБК-Украина писало, что после 22 мая в Киеве возобновится работа наземного общественного транспорта в обычном режиме.
Автор: Игорь Литвиненко