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У Києві запустять три додаткові автобусні рейси

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 22:13
У Києві запустять три додаткові автобусні рейси
Фото: посадка в автобус під час карантину (РБК-Україна)

Рейси будуть рухатися за маршрутами № 37, № 42 і № 104

У Києві з 19 травня запустять три додаткові спеціальні автобусні рейси. Додатковий громадський транспорт буде запущений для розвантаження транспортного сполучення в столиці.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації (КГГА).

Повідомляється, що додаткові рейси будуть рухатися за маршрутами:

  • № 37 - "Станція метро "Святошин" - житловий масив Західний (с. Чайки)";
  • № 42 - "Вулиця Митрополита Андрея Шептицького - вулиця Єлизавети Чавдар»;
  • № 104 - "Бортничі - станція метро« Харківська".

"Організація зазначених рейсів задовольнить потребу в перевезеннях мешканців віддалених мікрорайонів столиці, таких як Чайки та Бортничі, а також покращить транспортне сполучення між Дніпровським і Дарницьким районами", - йдеться в повідомленні КМДА.

Проїзд у транспорті дозволено лише за наявності спецбилета і засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням дозволити роботу столичного метрополітену з 25 травня. У КМДА відзначили, що в умовах, коли люди починають повертатися на роботу в рамках ослаблення карантину, без метро столицю чекає транспортний колапс.

Також РБК-Україна писало, що після 22 травня в Києві відновиться робота наземного громадського транспорту в звичайному режимі.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КиївКиївтранспорт
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