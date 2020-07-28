В Киеве запустят дополнительные рейсы городской электрички

Дополнительные рейсы запустят с 29 июля
В Киеве с 29 июля запустят дополнительные рейсы городской электрички. Они будут курсировать в час пик.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".
Так, с завтрашнего дня запустят такие рейсы:
По субботам и воскресеньям курсирование будет происходить согласно предварительному расписанию - без изменений.
"С новым расписанием движения можно ознакомиться на кассовых павильонах станций городской электрички, и на информационных стендах возле турникетов, а также на официальном сайте КП "Киевпастранс", - отметили в ведомстве.
Напомним, в рамках ослабления карантина городская электричка Киева частично возобновила работу с 8 июня; при этом поезда курсировали только между станциями Троещина и Почайна.
С 1 июля в столице возобновили кольцевое движение поездов.