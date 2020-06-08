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В Киеве сегодня частично возобновит работу городская электричка: график

Новости » Общество     08.06.2020 - 05:45
В Киеве сегодня частично возобновит работу городская электричка: график
Фото: городская электричка (РБК-Украина)

Поезда будут курсировать в часы "пик"

С 8 июня в Киеве возобновляется движение городских электропоездов. Поезда будут курсировать в часы “пик”, а также по субботам и воскресеньям.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

Движение восстанавливается в направлениях "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина".

В Киеве сегодня частично возобновит работу городская электричка: графикВ Киеве сегодня частично возобновит работу городская электричка: графикО восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно.

Городской голова Киева Виталий Кличко анонсировал запуск городской электрички 1 июня, однако он был перенесен из-за того, что работники моторвагонного депо "Фастов-1" не успели выполнить ремонт электропоездов городской электрички.

РБК-Украина писало, что пять станций метро в Киеве находятся под особым контролем после восстановления работы после карантина.

Ранее сообщалось, что через эпидемическую ситуацию в Киеве не разрешили возобновить работу залов ресторанов и кафе в рамках ослабления мер.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины КиевКиевтранспорт
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